Arbitri. Settimana di eventi ed esordi in Eccellenza e Promozione per la sezione AIA di Sala Consilina

Settimana ricca per l’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Sala Consilina che conta una serie di importanti appuntamenti.

Domani, sabato 23 febbraio, Nicola Monaco esordirà in Eccellenza come assistente 2 nella gara Santa Maria Cilento –Scafatese. Sempre domani, invece, l’arbitro Michele Bianco esordirà in Promozione nella gara Centro Storico Salerno-Campagna.

Lunedi 25 febbraio, invece, si svolgerà alle 18.30 presso la sezione salese, la riunione tecnica obbigatoria con il componente del Settore Tecnico Giovanni Pentangelo.

Martedì 26 febbraio, la sezione AIA sarà impegnata nel raduno degli arbitri in Eccellenza, Talent e Future Talent a Castellammare di Stabia. Parteciperanno Giovanni Matteo (arbitro), Nicola Monaco (Talent Assistenti), Manuelle Cuozzo (Future Talent Arbitro).

Concluderà la settimana di impegni il raduno regionale per arbitri donna a Ercolano a cui parteciperanno Maria Grazia Iezza (assistente), Manuelle Cuozzo (arbitro), Melissa Babino (arbitro Calcio a 5).

– Claudia Monaco –