Arbitri Sala Consilina. Giuseppe Aumenta debutta come cronometrista stasera nella serie A1 di Calcio a 5

Un altro importante traguardo viene centrato dalla Sezione Arbitri di Sala Consilina, che soltanto nel mese scorso ha visto per la prima volta nella quarantennale storia un suo associato, Ivan Robilotta, esordire in serie B. Ora tocca al segretario Giuseppe Aumenta, 31 anni il prossimo 24 ottobre, di professione ingegnere, il quale questa sera debutta nella serie A1 di Calcio 5.

Dopo alcune stagioni in A2, per Aumenta è arrivato il momento del grande salto sia pure nel ruolo di cronometrista.

Come noto nel Calcio a 5, almeno nei principali tornei di serie A1, A2, B e C1, solo in alcune regioni tra cui la Campania le gare ufficiali si svolgono con il tempo effettivo suddiviso in due frazioni da 20 minuti, per cui si capisce bene l’importanza di chi sta al cronometro.

L’esordio per Giuseppe Aumenta è previsto questa sera ad Eboli, nel match valido per la quarta giornata del massimo campionato di Futsal, tra la Feldi Eboli C5 e Colormax Pescara C5. La gara che si gioca al PalaDirceu avrà inizio alle ore 20,30.

Notevole soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto da Giuseppe Aumenta è stata espressa dal responsabile dell’area comunicazione della Sezione Arbitri di Sala Consilina, Massimo Manzolillo: “E’ un risultato che premia il lavoro costante del nostro associato e quello che sta svolgendo il presidente Gianpiero Cafaro, coadiuvato da tutti i suoi collaboratori. L’auspicio è che tanti altri arbitri della nostra sezione possano approdare nei tornei nazionali. A Giuseppe Aumenta va il nostro in bocca al lupo”.

– Gerardo Lobosco –