Arbitri. Nicola Monaco, originario di Montesano, convocato al raduno “Talent Assistent” di Coverciano

Ancora un prestigioso traguardo è quello raggiunto dalla sezione AIA di Sala Consilina che ha visto la nomina di Nicola Monaco al progetto “Talent Assistent” a Coverciano.

Nicola, 23enne originario di Montesano sulla Marcellana, è studente di Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi Salerno ed è arbitro dal dicembre 2011. Nel 2016 superando il test di qualificazione di Nola diventa assistente e viene inquadrato nell’organico di Promozione. Dal 2016 ha ricoperto in sezione prima l’incarico di componente del collegio dei revisori e dal giugno 2017 ne è il presidente. Ha militato 3 anni nella prima categoria.

Il progetto “Talent Assistent” è una novità nata lo scorso anno e rappresenta l’inizio di un nuovo filone del progetto Talent che nei primi 4 anni ha riguardato solo i direttori di gara (sia di calcio a 11 sia di Futsal) e gli arbitri donna.

Il raduno nazionale dei Talent assistenti che vedrà riuniti il prossimo 2 e 3 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano 40 assistenti di tutti i Comitati Regionali italiani e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano rappresenta la costruzione di una strada che tende ad annullare le distanze tra arbitri ed assistenti.

Quattro i ragazzi selezionati dalla Campania e Sala Consilina si conferma eccellenza tra le sezioni con Nicola Monaco. Dopo gli arbitri Giovanni Matteo (Progetto Talent 2017/18), Michelelia Amodio (Progetto Futur Talent 2016/17), Bruno Tierno (Progetto Futur Talent 2017/18), Nicola è il primo assistente di Sala Consilina a prendere parte al progetto.

In questa seconda parte di campionato, così come per Manuelle Cuozzo, Nicola verrà affiancato da un mentor che lo aiuterà nell’accrescere il suo bagaglio di competenze arbitrali e non solo.

– Claudia Monaco –