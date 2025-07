Traguardo per la sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Sala Consilina a seguito della presentazione dei nuovi organici nazionali di arbitri, assistenti e Video Match Official per la prossima stagione.

L’associato Nicola Monaco di Montesano sulla Marcellana ha infatti ottenuto la promozione in Serie Can C.

29 anni, arbitro dal 2011 e assistente dal 2016, dal 2022 è in Serie D. Negli anni ha dimostrato le giuste qualità per poter passare nel mondo dei professionisti. Nel 2018 ha partecipato al progetto UEFA Mentor e talent. Lo scorso anno ha arbitrato la semifinale scudetto Under 17 tra Roma e Juventus.

La notizia è giunta a seguito della conferenza stampa di presentazione avvenuta nella sede della Figc a Roma a cui hanno preso parte il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, il vicepresidente vicario Francesco Massini e il vicepresidente Michele Affinito. Per la Figc è intervenuto il segretario generale Marco Brunelli.

Monaco è l’unico associato salese ad aver ottenuto una promozione nazionale in questa stagione.

Soddisfazione per la Sezione AIA di Sala Consilina, guidata dal presidente Manuel Robilotta, che ha espresso le sue congratulazioni al neo promosso in Serie C.