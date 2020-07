Arbitri. Arrivano le promozioni per i fischietti della Sezione di Sala Consilina

Arrivano le promozioni per gli arbitri della Sezione AIA di Sala Consilina.

Promossi tra gli Osservatori Arbitrali Massimo Manzolillo e Fabio Vitagliano. Manzolillo, 38enne di Teggiano, è arbitro dal 1998. Dopo un trascorso in Serie C, dove registra la presenza nella finale di Coppa Italia Primavera Roma-Virtus Entella disputata all’Olimpico di Roma, viene dismesso dai ruoli nazionali e intraprende la carriera da osservatore. Dopo un anno da Organo Tecnico sezionale (2017), passa in regione: prima categoria, promozione e dal prossimo campionato Osservatore in Eccellenza. Fabio Vitagliano, 34enne di Contursi Terme, è arbitro dal 2001. Ha ricoperto il ruolo di Assistente regionale, nel 2017 il passaggio al ruolo di osservatore sezionale. L’anno successivo in regione fa valere le sue doti e nel campionato appena finito ha collezionato molte presenze in Promozione, a dimostrazione delle sue qualità. Nella prossima stagione è inquadrato in Promozione.

Promossi tra gli arbitri effettivi Bruno Tierno, Domenico Tropiano, Gerardo Rosa e Manuel Sansica. Tierno, 20enne di Sant’Angelo a Fasanella, è arbitro dal 2016. Nello scorso del campionato il giovane ha fatto parte del progetto “Talent” della UEFA. Da subito ha messo in mostra le sue doti arbitrali e in 4 anni è riuscito a scalare la montagna che porta alla massima categoria regionale, l’Eccellenza. Tropiano, 22enne di Sala Consilina, è arbitro dal 2015. Dopo 4 anni in Prima Categoria, sempre vicino al passaggio di categoria, ha centrato l’obiettivo nel campionato di Promozione.

Gerardo Rosa, 21enne di Contursi Terme, è arbitro dal 2018. Dopo un anno di settore giovanile e nel passato campionato in pianta stabile in Seconda, viene promosso in regione. Dal prossimo campionato è inquadrato in Prima Categoria dove ha già esordito nell’ultima giornata di campionato a febbraio prima del lockdown. Manuel Sansica, 27enne di Viggiano, è arbitro dal 2015. Nel calcio a 11 fa l’esordio in Prima Categoria nel 2017 ma non riesce a fare il salto di categoria. Dalla stagione 2017/18 è arbitro di Calcio a 5. Alla sua terza stagione riesce ad esordire in C/2 a febbraio e questo gli vale il pass per il campionato regionale.

– Chiara Di Miele –