Le attività didattiche per l’anno scolastico 2026-2027 in Basilicata inizieranno il 16 settembre e termineranno l’8 giugno 2027, per la Scuola Primaria e Secondaria, e il 30 giugno 2027 per la Scuola dell’Infanzia. Lo stabilisce il calendario scolastico 2026-2027 che la Giunta regionale ha approvato attraverso una deliberazione.

Il calendario prevede complessivamente 203 giorni utili di lezione per la Primaria e Secondaria e 222 giorni per la Scuola dell’Infanzia, nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione previsto dalla normativa vigente che si riducono rispettivamente a 202 e 221 nell’ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada un giorno in cui siano previste lezioni.

Le Istituzioni scolastiche nell’esercizio della propria autonomia e in relazione alle esigenze del Piano triennale dell’offerta formativa potranno definire gli eventuali adattamenti al proprio calendario scolastico all’interno dei giorni fissati.

Le stesse entro il 15 luglio comunicheranno il proprio calendario alle famiglie, agli Enti Locali, all’Ufficio scolastico regionale e alla Regione.