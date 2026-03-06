Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania che, tra le altre cose, ha approvato una serie di interventi in tema di politiche sanitarie:

Piano regionale triennale di contrasto alle dipendenze patologiche 2025-2027

Con una dotazione finanziaria di 5.466.903,26 euro, il Piano attiva azioni di prevenzione dell’abuso di sostanze, dell’alcol dipendenza e del disturbo da gioco d’azzardo. Inoltre, sono previsti interventi di cura e riabilitazione dei cittadini affetti da queste dipendenze. Le iniziative sono rivolte alle scuole, al territorio e finalizzate anche al reinserimento sociale e lavorativo. Ogni ASL presenterà, poi, un proprio piano aziendale per avviare interventi adeguati al contesto di riferimento.

Progetti regionali per la realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale

La Giunta regionale, per l’utilizzo delle risorse vincolate, pari a 84.974.153,68 euro, ha preso atto delle linee progettuali per l’anno 2023 relative alle linee prioritarie del Piano Sanitario Nazionale:

– Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multi-cronicità;

– Promozione dell’equità in ambito sanitario;

– Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica;

– Piano nazionale prevenzione;

– Tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio;

– Realizzazione del Numero europeo armonizzato per le cure non urgenti 116117.

Modifica e aggiornamento dell’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa

L’Unità, presieduta e coordinata dal Presidente della Giunta, sarà composta dal direttore generale e da dirigenti della direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale. L’Unità individuerà il nuovo Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria.

Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II

Il Piano per il triennio 2024/2026 è stato adottato nel pieno rispetto dei termini stabiliti dalla normativa ed è compatibile con il limite di spesa del personale stabilito dalla legge.