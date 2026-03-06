Approvati dalla Giunta della Regione Campania vari interventi in tema di politiche sanitarie
Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania che, tra le altre cose, ha approvato una serie di interventi in tema di politiche sanitarie:
- Piano regionale triennale di contrasto alle dipendenze patologiche 2025-2027
Con una dotazione finanziaria di 5.466.903,26 euro, il Piano attiva azioni di prevenzione dell’abuso di sostanze, dell’alcol dipendenza e del disturbo da gioco d’azzardo. Inoltre, sono previsti interventi di cura e riabilitazione dei cittadini affetti da queste dipendenze. Le iniziative sono rivolte alle scuole, al territorio e finalizzate anche al reinserimento sociale e lavorativo. Ogni ASL presenterà, poi, un proprio piano aziendale per avviare interventi adeguati al contesto di riferimento.
- Progetti regionali per la realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale
La Giunta regionale, per l’utilizzo delle risorse vincolate, pari a 84.974.153,68 euro, ha preso atto delle linee progettuali per l’anno 2023 relative alle linee prioritarie del Piano Sanitario Nazionale:
– Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multi-cronicità;
– Promozione dell’equità in ambito sanitario;
– Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica;
– Piano nazionale prevenzione;
– Tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio;
– Realizzazione del Numero europeo armonizzato per le cure non urgenti 116117.
- Modifica e aggiornamento dell’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa
L’Unità, presieduta e coordinata dal Presidente della Giunta, sarà composta dal direttore generale e da dirigenti della direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale. L’Unità individuerà il nuovo Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria.
- Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II
Il Piano per il triennio 2024/2026 è stato adottato nel pieno rispetto dei termini stabiliti dalla normativa ed è compatibile con il limite di spesa del personale stabilito dalla legge.