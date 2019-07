Aperte le iscrizioni al Concorso di Poesia “Pasquale Fortunato” di Santa Marina

Ritorna la tredicesima edizione del Concorso di Poesia “Pasquale Fortunato” la cui serata conclusiva si svolgerà il 7 agosto a Santa Marina.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli autori, senza limiti di età. Il tema è libero ed è consentita una sola poesia per autore. Le liriche dovranno essere redatte in lingua italiana o in vernacolo, in questo caso dovrà essere allegata anche la traduzione del testo. Le opere dovranno essere originali, inedite e mai presentate o premiate in altri concorsi letterari o manifestazioni, requisiti fondamentali per essere ammesse alla gara. I partecipanti dovranno far pervenire le poesie agli organizzatori, corredate dei dati anagrafici, dell’indirizzo e del recapito telefonico, entro e non oltre il 25 luglio, pena l’esclusione. Gli interessati dovranno inviare le proprie poesie solo ed unicamente tramite e-mail all’indirizzo concorsopoesiap.fortunato@gmail.com.

Gli organizzatori faranno pervenire le poesie ai giurati prive dei dati anagrafici per garantire imparzialità di giudizio. I versi inediti saranno sottoposti alla valutazione di un’apposita giuria qualificata per l’accesso alla finale che si svolgerà la serata del 7 agosto nel Comune di Santa Marina.

Le prime dieci poesie classificate in base ai punteggi saranno declamate da un lettore scelto dagli organizzatori. I nomi dei dieci finalisti saranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Santa Marina nella sezione news entro il 5 agosto.

Il primo classificato (lingua italiana e vernacolo) riceverà in premio una targa, una pergamena e un cofanetto regalo valido per un viaggio, il secondo e il terzo classificato (lingua italiana e vernacolo) riceveranno in premio una targa e una pergamena. I premi saranno consegnati esclusivamente nella serata conclusiva del concorso.

Il regolamento del concorso è consultabile sul sito ufficiale del Comune www.comunedisantamarina.org.

– Chiara Di Miele –