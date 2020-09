Aperte fino al 30 settembre le iscrizioni al Milan Club Vallo di Diano

Venerdì scorso si è riunito a San Pietro al Tanagro il Consiglio direttivo del Milan Club Vallo di Diano presieduto da Conangelo Tropiano.

Si apre così il terzo anno di operatività del Club rossonero che finora ha organizzato 5 trasferte e raccolto circa 150 adesioni. “A causa del Covid – spiega il presidente del sodalizio di tifosi – non siamo riusciti ad organizzare il raduno di fine anno con gli altri Milan Club campani, speriamo in una riapertura degli stadi in modo che potremmo ritornare a fare qualche trasferta con tutti i soci“.

È aperta l’iscrizione per il tesseramento in occasione della stagione sportiva 2020/2021. E’ necessario inviare il modulo via mail all’indirizzo milanclubvallodidiano@gmail.com e successivamente verranno fornite le istruzioni per il versamento della quota. Inoltre ci si può recare anche direttamente presso la Tabaccheria Gentile Augusto a Polla nei pressi dell’ospedale. presso l’agenzia pratiche automobilistiche Di Brizzi a Silla di Sassano o allo Studio di consulenza Pagliarulo a San Pietro al Tanagro.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre.

Per scaricare il modulo CLICCA QUI

– Chiara Di Miele –