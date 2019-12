Aperta a Roscigno la prima sezione italiana della Lega con il nuovo statuto “Lega Salvini Premier”

A Roscigno è stata inaugurata la prima sezione della Lega in Italia aperta con il nuovo statuto “Lega Salvini Premier” il quale è stato approvato lo scorso 21 dicembre. La sede roscignola si trova in Via Dante Alighieri 42 e per la sua apertura sono stati numerosi gli ospiti politici e i simpatizzanti del partito guidato da Matteo Salvini a prendere parte all’evento.

Tra i presenti al tavolo dei lavori l’onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, Nicholas Esposito, segretario provinciale di Salerno e coordinatore della Lega Giovani della Campania, Michele Palmieri, coordinatore Lega Giovani Vallo di Diano, Cilento, Alburni e Valle del Calore, e Tiziano Sica, coordinatore Lega Giovani Salerno.

All’iniziativa hanno aderito amministratori di diversi Comuni tra i quali Roscigno, Sacco, Castel San Lorenzo, Aquara, Sant’Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, San Rufo, Controne, Stio e Bellosguardo. In prima linea i sindaci di Roscigno, Alfano e Giungano, Pino Palmieri, Elena Anna Gerardo e Giuseppe Orlotti.

“Abbiamo deciso di aprire la sezione dopo l’approvazione dello statuto, perché aderiamo al progetto di Lega Salvini Premier e non alla Lega Nord – dichiara Michele Palmieri, responsabile della Sezione di Roscigno -. Un progetto che unisce l’Italia e non la divide“.

“Un progetto nuovo e giovane perché cammina sulle gambe di giovani come mio figlio – dichiara il sindaco di Roscigno -. Il nostro territorio deve dare spazio ai giovani, i vecchi della politica hanno fallito producendo solo abbandono e disoccupazione”.

– Chiara Di Miele –