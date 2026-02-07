Anziano investito a Silla di Sassano. Trasportato in ospedale
Ancora un incidente stradale questa sera a Silla di Sassano.
Un anziano del posto è stato investito da un’automobile in transito mentre attraversava. Nello stesso punto ieri sera un’auto ha perso il controllo finendo contro un pilastro di un distributore di carburante.
Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Polla.
Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire la dinamica dell’investimento. Il conducente si sarebbe fermato dopo l’impatto.