Anziano in stato confusionale si perde in un cantiere sull’A2 a Lagonegro.Poliziotti lo mettono in salvo

Una brutta avventura finita fortunatamente bene quella di cui è stato protagonista, suo malgrado, un 82enne di Milano lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Lagonegro e Lauria.

L’anziano, durante la notte scorsa, si è messo in viaggio a bordo della sua auto per raggiungere il figlio a Roma. Probabilmente già in stato confusionale, però, allo svincolo per dirigersi verso la Capitale ha proseguito diritto, continuando il percorso verso Sud. E’ giunto così fin sull’A2 nel tratto dopo Lagonegro e qui, per errore, ha imboccato l’ingresso di un cantiere attualmente attivo per lavori in autostrada. Lo sventurato 82enne ha così perso l’orientamento tra i mezzi di cantiere, ma è stato avvistato da qualche automobilista di passaggio che ha prontamente allertato il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Lagonegro e il Vice Questore del COA si sono così messi sulle tracce dell’uomo, trovandolo dopo circa due ore seduto sotto un albero, totalmente smarrito e in evidente stato confusionale dovuto anche all’incapacità di ritrovare la strada per raggiungere quella che inizialmente era la meta prefissata. L’auto era stata abbandonata poco distante.

Grazie ai documenti di identità gli agenti sono riusciti a risalire al figlio dell’anziano, che già nei mesi scorsi aveva sporto denuncia di scomparsa del padre ai Carabinieri. Lo hanno così contattato per informarlo sulle condizioni e sul ritrovamento del padre.

L’82enne, nel frattempo, è stato visitato dai sanitari del 118 e condotto presso la Sottosezione di Lagonegro dove il dottor Minniti e i poliziotti si sono presi cura di lui attendendo l’arrivo del figlio.

– Chiara Di Miele –