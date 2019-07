Anziana salvata dal degrado e dai rifiuti. “Sapri Democratica” esprime gratitudine ai Carabinieri

Il gruppo di minoranza consiliare “Sapri Democratica”, formato da Giuseppe Del Medico, Lucia Pepice, Pamela Marino e Tommaso Lando, esprime il proprio encomio al Capitano Matteo Calcagnile, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sapri, per l’azione messa in campo da due militari, il Maresciallo Pietro Marino e il Brigadiere Domenico Baldassarre, che ieri hanno salvato un’anziana concittadina portandola via da un’abitazione colma di rifiuti e in cui da tempo regnava uno stato di totale degrado e abbandono.

“Desideriamo esprimere, interpretando anche il sentimento di tutta la nostra Comunità, – affermano i consiglieri di minoranza – il più vivo ringraziamento ai due militari dell’Arma dei Carabinieri che nella tarda mattinata, con la loro azione tempestiva, hanno messo fine alle sofferenze di un’anziana donna di Sapri. Con il loro provvidenziale intervento, il Comandante di Stazione, Maresciallo Pietro Marino, e il Brigadiere Domenico Baldassare hanno dimostrato doti di grande umanità, determinazione e profondo senso del dovere“.

“Sapri Democratica” ringrazia “di cuore i due militari e l’Arma dei Carabinieri che sono riusciti, con professionalità e spirito di abnegazione, a sottrarre dal degrado e dall’abbandono una donna dimenticata da tutti“.

“Episodi come questo – concludono – meritano il plauso di tutta la città e richiamano doverosamente la nostra attenzione all’impegno e al lavoro costante con cui le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine tutelano i più deboli e gli ultimi sopperendo spesso alla indifferenza di altri. Grazie“.

– Chiara Di Miele –

