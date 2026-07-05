Anziana investita nell’area di servizio sull’A2 a Campagna. Ricoverata in ospedale
Paura questa mattina a Campagna dove una 85enne è stata investita da un’auto mentre si trovava all’interno dell’area di servizio sull’A2 in direzione Nord.
La malcapitata nell’impatto con la vettura è rimasta ferita riportando alcuni traumi, per cui si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I.
I sanitari, dopo le prime cure sul posto, l’hanno trasportata all’ospedale di Battipaglia.
Indagini in corso da parte degli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.