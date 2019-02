Antonio Sabatino di Sala Consilina sul podio del Trofeo Regionale Assoluto di Pesistica Olimpica a Roma

Successo per Antonio Sabatino, 28enne di Sala Consilina, che nella giornata di ieri è riuscito a far sua una medaglia di bronzo del Trofeo Regionale Assoluto di Pesistica Olimpica, tenutosi a Roma.

Antonio ha partecipato nella categoria 89 kg (che va da +81 kg a -89kg) svolgendo 6 prove, tutte valide, composte da tre strappi (98, 101 e 106 kg) e tre slanci (122, 126 e 133 kg). È risultato uno tra i pochi ad aver effettuato 6 prove tutte valide e si è classificato a soli 2 punti dal secondo in classifica e a 14 punti dal primo posto. Il 28enne è sempre affiancato dal coach Pietro Roca, tecnico della Nazionale Italiana di Pesistica, che ha gestito la strategia di gara durante il Trofeo Regionale del Lazio.

Il giovane di Sala Consilina è anche un atleta di calisthenics e dunque porta avanti il lavoro di due discipline insieme.

“E’ per me un terzo posto che vale tanto – ha dichiarato Antonio – Con un totale di 239 kg, ovvero la somma delle due prove migliori di strappo e slancio, mi avvicino alle qualificazioni assolute nazionali che si terranno tra qualche mese. Non ero nella mia migliore forma fisica a causa di un’influenza che non mi ha permesso di svolgere i miei giornalieri allenamenti questa settimana. La medaglia di bronzo è già un ottimo risultato, ma punto a fare ancora di più in futuro“.

– Paola Federico –