Presentata ieri sera a Roma, presso lo spazio culturale “Recherce” di Tor Pignattara, la raccolta di poesie “La versione di Sancho” di Cagliostro, pseudonimo di Antonio Morichi, originario di Sala Consilina.

Un lavoro, quello presentato da Antonio Morichi, medico odontoiatra trasferitosi ormai da anni nella capitale, iniziato alcuni fa, coprendo un periodo che va dal 1996 al 2024.

“Ho sempre amato la poesia, fin dai tempi del Liceo – ha riferito Antonio Morichi ad Ondanews – La pubblicazione di questa raccolta rappresenta, per me, la realizzazione di un sogno e mi auguro che chiunque si approcci alla lettura delle mie poesie possa trovare una parte di sé tra i versi, quasi specchiandosi in essi. Ovviamente spero di poter presentare il mio libro anche nel Vallo di Diano con cui, date le mie origini con Sala Consilina, continuo a mantenere un forte legame”.

A discutere con l’autore sono intervenuti il notaio Luigi Viglione, l’attrice Alessandra Piscopo che ha letto ed interpretato alcune poesie, l’artista Enrica Capone (autrice della tela che fa da copertina al libro, un polimaterico dal titolo “I sogni di Don Chisciotte”), i musicisti Barbara de Dominicis (voice/electronics) e Cristian Maddalena (shamisen/electronics) che hanno eseguito una improlive.

“Ringrazio infinitamente Antonio Morichi per avermi resa partecipe di questa avventura e di aver deciso di consegnare questa bellissima raccolta anche ad altri, che potranno ritrovarsi nella sua poesia – dichiara ad Ondanews l’attrice Alessandra Piscopo – La sua poesia, infatti, mi ha colpito molto, permettendomi di entrare in un mondo di vita vissuta, di ricordi, di messaggi, fatto di sensibilità e di forti emozioni“.