Antonio Mignone, architetto di Battipaglia, protagonista della pubblicità di Dolce & Gabbana a Dubai

E’ Antonio Mignone, di Battipaglia, il professionista scelto da Dolce & Gabbana per la pubblicità di uno dei più importanti negozi al mondo della casa di alta moda italiana situato a Dubai.

Di professione architetto, Mignone, 43 anni, vive negli Emirati Arabi da circa sette anni. La casa di moda fondata nel 1985 dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana ha infatti avviato un nuovo modo di fare pubblicità, affidandosi a professionisti in ogni ambito anziché a modelli o modelle. Dolce & Gabbana, a seguito di una valutazione, ha optato proprio per Antonio Mignone quale “testimonial” per il rinnovato e lussuoso negozio di Dubai, uno dei due presenti lì. D&G sta facendo quindi una nuova pubblicità in cui l’obiettivo è mettere in risalto il modo di fare moda su professionisti come Antonio, che negli Emirati vive con la moglie e due figli, una bambina e un bambino.

“Sono davvero felice – ha sottolineato Antonio Mignone – per aver partecipato a questa importante iniziativa di Dolce & Gabbana. Amo la mia professione che mi dà la possibilità di guardare le cose da diversi punti di vista. Ho deciso di svolgere la mia professione a Dubai perché è il posto giusto per avere nuove opportunità e confrontarmi con progetti a larga scala. Ma non nascondo che mi manca l’Italia, la mia famiglia che vive a Battipaglia. Mi manca tutto ed è sempre un’emozione quando riesco a raggiungere i familiari almeno una volta all’anno”.

Antonio ha un legame anche con la Basilicata, in particolare Vietri di Potenza, dove ha tanti amici. Il padre Alfonso, infatti, dal 1977 al 1990 è stato comandante della Stazione dei Carabinieri di Vietri e qui Antonio ha vissuto 12 anni, frequentando le scuole fino alla seconda media prima del trasferimento in Campania. “Mi manca anche Vietri – ha confidato – dove ho tantissimi amici”.

Nel video della pubblicità diffuso sui social, visto da milioni di followers, Antonio guida gli utenti presentando l’esclusiva boutique degli Emirati. Da architetto, non poteva non spiegare come il negozio è stato realizzato tramite la posa in opera del marmo sahara noir, in contrasto con velluti e damaschi rossi, con la sinuosa scala metallo dorato in contrasto con il marmo nero. “La tavolozza di colori usata – ha spiegato – è basata sul nero, rosso e oro. La boutique esprime il valore dell’unicità e dell’essere speciali”.