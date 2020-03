Ansia e paura da Coronavirus. L’Associazione Aliah offre supporto psicologico gratuito

Aliah – Associazione per il benessere psicofisico e sociale offre un prezioso servizio gratuito per tutti coloro che dovessero aver bisogno di un supporto per contenere ansia o paura in questo delicato periodo vissuto in tutto il Paese a causa dell’emergenza Coronavirus.

Un supporto psicologico per affiancare chi in queste ore, con l’evoluzione della situazione sanitaria, ha manifestato segni di disagio psicologico, paura, stati fobici e sindromi di ansia e panico.

Occorre inviare una mail all’indirizzo aliahbenessere@gmail.com, comunicando i dati personali e il numero di telefono al quale si verrà ricontattati.

Il supporto verrà fornito dalla dottoressa Claudia Colombo.

– Chiara Di Miele –