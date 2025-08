Gatto smarrito a Teggiano.

Il gattino nero di quattro mesi non vedente è stato avvistato l’ultima volta ieri sera tra le 20 e le 22 a Prato Perillo, in via Prato (località Borza). Pare che la bestiola sia rimasta ferita in seguito ad un investimento.

La proprietaria Rosanna, in apprensione, cerca disperatamente informazioni. Se qualcuno lo ha visto può contattarla al numero telefonico 338 3636895.