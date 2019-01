Annullata per impegni istituzionali la visita di Vincenzo De Luca prevista a Polla e Sapri il 2 febbraio

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non sarà a Polla e Sapri sabato 2 febbraio.

De Luca avrebbe dovuto fare tappa a Sapri in mattinata per la presentazione del libro “Cronaca di una sollevazione popolare nel Mezzogiorno degli anni ’70” di Franco Maldonato epoi visitare l’ospedale “Immacolata” di Sapri. Nel pomeriggio, invece, il Presidente sarebbe dovuto arrivare a Polla al Centro Sociale “Don Bosco” per discutere per discutere di sanità in regione e del Piano Ospedaliero.

L’incontro è stato rinviato a data da destinarsi per sopraggiunti impegni istituzionali del Governatore campano.

– Claudia Monaco –