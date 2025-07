In occasione del 33° anniversario della Strage mafiosa di via d’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992 a Palermo, con l’intento di onorare l’esempio avuto dalle persone che sono state uccise, il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della Polizia di Stato in servizio di scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina, si terrà la prima edizione di “Oltre la memoria“, promossa dal Presidente del Consiglio comunale di Sala Consilina Antonio Santarsiere insieme a tutta l’Amministrazione.

Significativa è la collaborazione di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” in un evento a cui parteciperanno familiari di vittime innocenti e anche attivisti dell’associazione, Annamaria Torre e Michele Giordano, insieme alla referente regionale Campania Anna Garofalo.

“Vogliamo portare avanti come Amministrazione la costruzione di un percorso di impegno civico e educativo che si svilupperà seguendo un calendario di eventi sulla legalità successivi a questo e un percorso formativo nelle scuole di ogni ordine e grado di Sala Consilina al fine di avviare pratiche di contrasto civile alle ingiustizie sociali, alla corruzione e alle mafie e diffondere pratiche di trasparenza oltre il rispetto formale delle norme in materia di attività comunali” fanno sapere gli amministratori e il sindaco Domenico Cartolano.

Dunque l’appuntamento è fissato per sabato 19 luglio in Piazza Umberto I a partire dalle ore 18.30.