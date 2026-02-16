La Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale della Campania – UOS 02 “Prevenzione e sanità pubblica Veterinaria” ha approvato i criteri e le modalità per l’accesso al fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d’affezione nel pagamento delle spese veterinarie.

L’iniziativa, finanziata ai sensi della legge 30 dicembre 2023 n. 213 e del Decreto Ministeriale del 30 aprile 2025, mira a favorire il benessere animale e la tutela della salute pubblica sostenendo le spese per visite veterinarie, interventi chirurgici, analisi di laboratorio e acquisto di farmaci veterinari sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

Il contributo è rivolto ai cittadini residenti in Campania che, alla data della spesa, possedevano i seguenti requisiti:

65 anni compiuti;

valore dell’ISEE ordinario inferiore a 16.215 euro;

residenza in Campania;

proprietà di animali (cani e gatti) regolarmente identificati e registrati nella banca dati regionale.

La Regione Campania riconosce un contributo a rimborso delle spese veterinarie ammissibili, sostenute e documentate, nella misura del 100% dell’importo entro il limite massimo di 200 euro e fino a esaurimento delle risorse assegnate alla Regione.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente online, accedendo al Catalogo dei Servizi Digitali della Regione Campania e utilizzando il servizio dedicato denominato “Domanda di Contributo Spese Veterinarie Animali d’Affezione”. Il servizio sarà accessibile tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) QUI

Le domande potranno essere inviate dalla mezzanotte del 23 febbraio fino alle ore 23:59 del 9 marzo attraverso l’apposito servizio digitale.