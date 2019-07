Angelo Paladino, presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio, ospite di “Symbola” a Macerata

L’Osservatorio Europeo del Paesaggio, presieduto da Angelo Paladino, è presente a Treia, provincia di Macerata, per partecipare al seminario estivo della “Fondazione Symbola”.

Il tema del seminario “Da soli non si può” nasce dall’unione di impresa e territori per affrontare le sfide globali senza chiudersi in ambiti ristretti e senza paura per il confronto con le altre realtà, rafforzando così la solidarietà sociale e la coesione.

Ai lavori hanno partecipato il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente nazionale Coldiretti Giovani Veronica Barbati, il presidente Legacoop Mauro Lusetti ed il presidente di Symbola Ermete Realacci.

– Claudia Monaco –