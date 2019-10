Andrea Grippo di Caggiano nominato coordinatore regionale “Salerno Sud” della Protezione civile

La Regione Campania con un decreto ha nominato i componenti del Comitato regionale del volontariato di Protezione civile.

Tra i volontari della provincia di Salerno che rappresentano le Associazioni locali e regionali e i Gruppi comunali, per il Coordinamento “Salerno Sud” è stato designato Andrea Grippo, da anni volontario e responsabile della Gopi-Anpas di Caggiano.

Andrea negli anni ha portato avanti diverse iniziative come il Campo Scuola per i ragazzi di Caggiano e si è sempre adoperato nelle situazioni di emergenza.

La nomina è avvenuta dopo le elezioni dello scorso maggio in cui sono stati chiamati a votare i volontari delle province campane.

“Sono orgoglioso e onorato di aver ricevuto questo incarico – commenta Andrea Grippo – In questi anni abbiamo svolto tante attività per la comunità locale e siamo intervenuti a livello nazionale come supporto alle azioni di Protezione civile adottate dalle istituzioni, sia nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e soprattutto nelle attività di soccorso in caso di calamità”.

Grippo svolgerà la funzione di coordinatore per 3 anni e insieme agli altri volontari che compongono il Comitato regionale si occuperà di favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione civile predisposte dalla Regione Campania.

– Rosanna Raimondo –