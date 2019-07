L’obiettivo è rendere il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni un’area libera dai rifiuti, dal degrado e dall’inciviltà, consapevole della bellezza che possiede.

Giovedì pomeriggio i vertici dell’Anas, nella figura degli ingegneri Aldo Castellari e Marco Murolo, hanno ricevuto il Vicepresidente del Parco Nazionale, Cono D’Elia, al quale hanno assicurato all’Ente una serie di interventi nell’area a sud della provincia di Salerno per risolvere l’annoso problema delle microdiscariche di rifiuti presenti tutto l’anno lungo le principali arterie di accesso al Cilento e Vallo di Diano, la Bussentina e soprattutto la Cilentana.

A breve, quindi, saranno avviati i lavori per il completamento della messa in sicurezza della strada e il rifacimento della pavimentazione. Intanto, per far fronte all’emergenza, è in corso l’affidamento dei lavori di manutenzione da parte di Anas ad un’impresa che dovrà liberare dalla vegetazione e dai rifiuti sia la Cilentana che la Bussentina. Ma sarà presto firmata una convenzione tra Anas ed Ente Parco per la manutenzione periodica e continuativa delle due strade.

La società stradale e il Parco si impegneranno a sostenere i Comuni coinvolti e le Comunità Montane di pertinenza con le società e gli operatori incaricati, a liberare le piazzole dai rifiuti e dalle erbacce, mensilmente e non solo a luglio. Inoltre si chiederà anche ai Carabinieri Forestali di lavorare su fototrappole per incastrare chi abbandona i rifiuti ai bordi delle due strade, telecamere nascoste che serviranno a combattere il diffuso fenomeno.

– Chiara Di Miele –