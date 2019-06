“Amica dei clandestini crepa”. A San Pietro al Tanagro minacce ad un’operatrice della Cooperativa Iskra

Lascia senza parole quanto accaduto questa mattina a San Pietro al Tanagro ad un’operatrice della Cooperativa Sociale Iskra, da tempo impegnata nell’accoglienza e nell’inclusione dei migranti sul territorio.

Giusy Salerno ha trovato sul parabrezza della sua auto un foglietto con una frase dai toni minatori scritta a penna. “Amica dei clandestini crepa” è il messaggio che ha il tono di chi vuole intimorire e sicuramente non apprezza quanto viene fatto quotidianamente per aiutare chi vive in difficoltà.

In merito è intervenuta la stessa Cooperativa Sociale Iskra che ha diffuso le immagini del foglietto. “Ci siamo chiesti se era il caso di pubblicare questa cosa – affermano – . Alla fine abbiamo scelto di farlo sia per esprimere la nostra solidarietà ad una delle figure storiche della nostra cooperativa, sia per testimoniare cosa significa lavorare oggi (come ieri) nella cooperazione sociale quando si affrontano tematiche complesse“.

– Chiara Di Miele –