Continua a far discutere il corteo di ambulanze che lo scorso 9 giugno ha accompagnato i festeggiamenti della vittoria di Franco Alfieri a Capaccio Paestum.

Mentre l’imprenditore Roberto Squecco si è rivolto al Tar dopo lo stop della convenzione da parte dell’Asl Salerno, il deputato del Movimento Cinque Stelle Virginia Villani ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro della Sanità Giulia Grillo e al ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Nella interrogazione il deputato grillino chiede di “verificare i termini di questa convenzione e le violazioni fatte in occasione del corteo”.

“I mezzi di soccorso dovrebbero essere sempre pronti all’uso per intervenire e salvare vite umane – prosegue – e non essere impiegate per festeggiare un politico amico del Presidente De Luca”.

Nella interrogazione Villani sottolinea, inoltre, come le ambulanze appartengano ad una società privata che fa capo a Roberto Squecco, imprenditore del settore delle onoranze funebri, già arrestato nel 2014 e condannato in via definitiva ad un anno e mezzo per tentata estorsione.

“I responsabili di quanto accaduto – conclude – dovranno rispondere dell’uso improprio dei mezzi di soccorso. Un fatto surreale che ci fa capire, ancora una volta, che la nostra terra è finita nlle mani sbagliate”.

