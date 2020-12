Ambulanza si schianta contro un rimorchio a Tito. Quattro persone ferite

Un incidente si è verificato questa mattina sulla SS95 Tito-Brienza, in territorio di Tito, a pochi metri dell’area dello svincolo del raccordo autostradale Sicignano-Potenza.

L’incidente ha visto protagonista una ambulanza del 118 Basilicata Soccorso, che si stava per recare al “San Carlo” di Potenza dopo aver soccorso una persona. Per cause ancora in via di accertamento, il mezzo con a bordo tre persone dell’equipaggio e la persona assistita, è andata a schiantarsi contro il rimorchio di un mezzo pesante che era fermo, mentre pioveva e con la strada resa viscida.

Quattro le persone rimaste ferite, di cui una in maniera più grave. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto immediato l’intervento di altre ambulanze del 118, che hanno trasferito i quattro al Pronto Soccorso di Potenza. Sul posto anche Carabinieri, Polizia Stradale e personale dell’Anas, per la gestione del traffico.

Le Forze dell’Ordine hanno avviato accertamenti per capire le cause del sinistro ed il coinvolgimento di eventuali altri mezzi. Sul tratto traffico in rallentamento per alcune ore.

– Claudio Buono –