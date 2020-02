Ambulanza si ribalta sulla strada a Capaccio Paestum. Ferita l’intera équipe sanitaria presente a bordo

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Capaccio Paestum, lungo la strada che conduce dalla piana al capoluogo.

In prossimità di una curva un’ambulanza dell’Asi, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata sulla carreggiata. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, l’intera équipe in servizio sul mezzo di soccorso.

Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari con due ambulanze, che hanno trasportato i feriti presso gli ospedali di Eboli e Roccadaspide, e i Carabinieri della locale Stazione.

– Paola Federico –