“Amare è mangiare insieme”. Al Ristorante Paon Doré il 14 febbraio menù gourmet dedicato agli innamorati

Il Ristorante Paon Doré, il 14 febbraio, per la serata più romantica dell’anno propone una cena all’insegna del gusto, di sapori unici e ricercati, ricca di sorprese e musica. A San Valentino l’ingrediente speciale sarà l’amore.

Il Paon Dorè, in via Sorgente a San Pietro al Tanagro, propone un menù gourmet di 6 portate a base di pesce (di carne su richiesta), una ricercata cucina contemporanea fatta di abbinamenti e sapori delicati in grado di rendere speciale la serata all’insegna del romanticismo. Dopo aver gustato l’amuse bouche seguiranno un antipasto, due primi piatti, un secondo e un dessert, che per l’occasione prende il nome il nome “LOVE al cioccolato”, il tutto accompagnato da una bottiglia di vino bianco.

Ad ogni coppia sarà assegnato un numero per partecipare all’estrazione di 3 premi: il primo premio consiste in un pacchetto benessere presso il Dolce Vita Relais di Sala Consilina. La serata, allietata dalla musica e dalla splendida voce di Angela D’Amato, ha il costo di 50 euro a persona.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, necessarie, basta rivolgersi al numero 329/3369935.

“Amare è tenersi per mano, essere felici di vedere un sorriso sul viso dell’altro, abbracciarsi a fine giornata! Amare è mangiare insieme!“.

– Paola Federico –

