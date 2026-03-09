Sorprende i ladri ma viene aggredito davanti casa.

E’ quanto accaduto nelle scorse sere ad Altavilla Silentina.

Un uomo, rientrando a casa dopo una serata trascorsa fuori, avrebbe notato i tre malintenzionati in procinto di entrare nell’abitazione. Il gruppetto avrebbe aggredito lo sventurato e strattonato la compagna dell’uomo per provare a portarle via la borsa.

Il proprietario dell’abitazione ha riportato una ferita alla testa: in seguito è stato prontamente medicato in ospedale.

Sempre nei giorni scorsi ad Altavilla i militari hanno ritrovato una Fiat Panda risultata rubata.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Eboli al comando del Capitano Greta Gentili.