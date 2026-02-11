Il progetto della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria interesserà per oltre 6 km anche il territorio del comune di Caggiano sviluppandosi in sotterraneo dalla località Calabri (area Centro Colibrì) fino alla località Bosco.

Il tracciato prevede la realizzazione di una galleria a doppia canna lunga oltre 15 km, che partirà dal territorio di Buccino per terminare a Polla, attraversando anche parte del comune.

La galleria è stata progettata proprio per ridurre al minimo l’impatto ambientale e paesaggistico in superficie, preservando il territorio e limitando interferenze con centri abitati, viabilità e aree agricole.

Nel territorio di Caggiano la galleria raggiungerà una profondità massima di circa 500 metri sotto il livello del suolo, sviluppandosi interamente in sotterraneo.

“Si tratta di un’infrastruttura strategica per il Sud Italia, finalizzata a migliorare i collegamenti ferroviari, ridurre i tempi di percorrenza e rafforzare l’integrazione del nostro territorio nel corridoio nazionale ed europeo – chiarisce l’Amministrazione guidata dal sindaco Modesto Lamattina – Nel corso dei diversi incontri istituzionali con i progettisti di RFI, abbiamo rappresentato le esigenze e le legittime istanze della nostra comunità. Accogliendo le nostre richieste, saranno installati 3 punti di monitoraggio superficiali di controllo sul territorio comunale, al fine di garantire la massima attenzione e vigilanza durante tutte le fasi di realizzazione dell’opera”.

L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire con responsabilità e trasparenza ogni sviluppo, assicurando costante informazione ai cittadini e tutela del territorio.