Alluvione nel Golfo di Policastro. Il Consigliere della Regione Campania Pellegrino visita i comuni colpiti

Il Consigliere della Regione Campania Tommaso Pellegrino ha fatto visita, nella mattina di ieri, ai paesi colpiti dall’alluvione nel Golfo di Policastro, in particolare Ispani, Santa Marina e Vibonati, per verificare in maniera diretta i numerosi danni provocati dall’esondazione di diversi torrenti

“E’ stata l’occasione per esprimere la mia solidarietà alle popolazioni che hanno subito numerosi danni – afferma Pellegrino -. Sosterremo le richieste di stato di calamità naturale, avanzate dai Comuni interessati“.

“Ancora una volta, purtroppo – continua il Consigliere regionale –, la burocrazia determina abbandono e pericolo. La messa in sicurezza dei territori non può essere sottoposta agli infiniti e spesso inutili pareri“.

Tommaso Pellegrino non ha mancato di ringraziare tutti i ragazzi dei diversi nuclei di Protezione Civile che non hanno fatto mancare il proprio sostegno.

“L’impegno continua – conclude -, sui territori con le popolazioni in difficoltà“.

– Paola Federico –