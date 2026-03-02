Nelle sale operatorie dell’ospedale “San Carlo” di Potenza sono stati eseguiti con successo i primi due interventi di Sleeve Gastrectomy Robotica (in un caso con riparazione di ernia iatale). Si tratta dell‘intervento di riduzione dello stomaco con chirurgia robotica e a darne notizia è il dottor Nicola Perrotta, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia generale all’ospedale di Villa d’Agri.

“Inizia anche per noi e per i nostri pazienti un nuovo percorso con la possibilità di utilizzare la tecnologia che sta cambiando la chirurgia – afferma -. Grazie alla Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Regionale di Potenza per questa nuova importante possibilità di crescita professionale per tutta la nostra équipe, grazie al dott. Michele Di Marino e a tutta la UOC di Chirurgia Generale dell’ospedale San Carlo, al dott. Libero Mileti e al dott. Nicola Scaccuto per la grande disponibilità e per il supporto, al Prof. Marco Milone per le possibilità di formazione avanzata e tutoraggio offerte dal Master Chirurgia Robotica Unina, ad una meravigliosa e fantastica équipe formata dalla dottoressa Marta Celiento (Responsabile della UOS Chirurgia Bariatrica di Villa d’Agri), dal dott. Nicola D’Agrosa (Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a Villa D’Agri), al coordinatore infermieristico di Sala Operatoria Paolo Corleto che con grande professionalità e sguardo silenzioso, attento e vigile ha coordinato in un perfetto lavoro di squadra le infermiere strumentiste dell’ospedale San Carlo esperte in robotica (dottoresse Graziella Telesca, Antonella Santoro, Barbara Lorusso) unitamente al dott. Francesco Marsicano, infermiere strumentista dell’ospedale di Villa d’Agri“.

“Entusiasmo, energia, concentrazione, motivazione e grande professionalità hanno consentito un perfetto ingresso della nostra Chirurgia Bariatrica nell’era robotica. A loro, soprattutto, il mio più grande grazie” conclude Perrotta.