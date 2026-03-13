Buone notizie per l’ospedale dell“Immacolata” di Sapri che dopo venti anni di attesa vedrà realizzare i progetti di ammodernamento e potenziamento.

L’ASL Salerno ha infatti approvato il progetto esecutivo (con la deliberazione n. 373 del 10 marzo 2026) sbloccando l’iter tecnico e amministrativo necessario per avviare gli interventi. L’investimento complessivo ammonta a sei milioni di euro e rientra nella programmazione del PR FESR Campania 2021-2027 destinata all’edilizia sanitaria.

Scopo del progetto è rafforzare la capacità assistenziale del presidio ospedaliero: il piano di lavori interesserà in particolare il piano terra dell’ospedale, con interventi di riqualificazione degli spazi e l’ampliamento del corpo principale della struttura. Tra le opere previste figura la realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso per migliorare la gestione delle emergenze e l’organizzazione dei percorsi assistenziali. Il progetto comprende inoltre l’attivazione dei reparti di Oncologia e Gastroenterologia, la realizzazione di un’area destinata alla tanatologia e la costruzione di un’autorimessa.

Nel quadro economico dell’intervento sono previsti oltre 3,7 milioni di euro per la realizzazione delle nuove aree sanitarie e dei servizi collegati.

Il finanziamento deriva in gran parte dal PR FESR Campania 2021-2027, con 5 milioni e 700mila euro, mentre 300mila euro saranno coperti dal bilancio dell’ASL Salerno. Il progetto esecutivo, aggiornato al prezzario regionale 2025, è stato verificato e validato il 3 marzo 2026. Responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Daniele Leoni. Sono previsti adeguamenti antisismici e ammodernamento degli impianti del presidio.