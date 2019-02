All’ospedale di Sant’Arsenio un nuovo servizio per contrastare ludopatie e alcolismo tra i giovani

Un innovativo servizio per contrastare ludopatie ed alcolismo tra i giovani valdianesi vedrà a breve la luce presso l’ospedale “SS. Annunziata” di Sant’Arsenio. Merito di una fattiva collaborazione tra le strutture dell’Asl Salerno, a tutti i livelli, e l’Amministrazione comunale.

“Si tratta di un primo passo importante e significativo per il recupero completo del nostro ospedale – conferma il sindaco Donato Pica – attraverso una serie di atti concordati negli ultimi mesi tra l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ed il Comune da me rappresentato abbiamo raggiunto questo obiettivo che porterà alla prevenzione ed al contrasto delle dipendenze dell’alcolismo e del gioco d’azzardo tra i giovani e giovanissimi. Il servizio conterà ben 10 posti letto al secondo piano dell’ospedale di Sant’Arsenio per la somministrazione di terapie e trattamenti”.

L’operazione sarà sostenuta da circa 50mila euro di fondi provenienti dall’Asl Salerno.

“I miei ringraziamenti – conclude Pica – vanno al Commissario dell’Asl Salerno, dottor Iervolino, e ai Direttori del Dipartimento di Psichiatria, dottor Corrivetti, e delle Dipendenze, dottor De Luna, del nostro ospedale. Una menzione speciale infine per il dottor Baselice che è il coordinatore esecutivo del progetto”.

– Chiara Di Miele –