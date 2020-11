All’ospedale “Curto” di Polla attivato il reparto Covid.Mandia:”Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori posti”

L’ospedale “Luigi Curto” di Polla ha il suo reparto Covid. L’area servirà a trattare eventuali complicazioni dovute al contagio del virus Sars-CoV 2.

Nello specifico sono stati attivati 4 posti letto di cui 2 in Terapia Intensiva e 2 in Sub Intensiva. Il reparto è diretto dal dottore Tullio Trotta.

Attualmente i posti sono tutti occupati con persone positive al virus del Vallo di Diano. Alcune, purtroppo, versano in condizioni di salute preoccupanti.

“Nei prossimi giorni saranno attivati ulteriori posti – fa sapere il Direttore Sanitario, il dottore Luigi Mandia – una boccata di ossigeno che ci permetterà di aiutare e supportare i pazienti positivi che necessitano di maggiori cure“.

– Claudia Monaco –