Il sindaco di Lauria Gianni Pittella ha inviato una nota al presidente dell’Ater Nicola Pietro Salvia chiedendo l’approvazione della graduatoria sugli alloggi di edilizia popolare.

Per conoscenza la nota è stata inviata anche al Presidente della Regione Vito Bardi e al Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella.

Pittella scrive a Salvia “per manifestare la profonda amarezza in merito alla già, più volte, affrontata questione dell’approvazione della graduatoria definitiva relativa all’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare“.

“Ad oggi, – afferma il sindaco di Lauria – nonostante i solleciti, ci troviamo ancora a non avere una graduatoria definitiva approvata e questo non ci permette di dare risposta ai bisogni dei cittadini potenziali assegnatari degli alloggi indicati. Si chiede di voler con urgenza risolvere questa incresciosa situazione al fine di poter aiutare queste famiglie in difficoltà”.