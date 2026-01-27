Un nuovo ingresso nello Sporting Sala Consilina che cambia il portiere. E’ arrivato Raffaele Lo Conte, portiere classe 1999, che approda in gialloverde con la formula del prestito dalla Sandro Abate.

Estremo difensore con esperienza tra Serie A e Serie A2, Lo Conte ha maturato il suo percorso tra Pirossigeno Cosenza, Prato e CDM confrontandosi con contesti competitivi e realtà strutturate del futsal nazionale. Un profilo che garantisce affidabilità, lavoro quotidiano e conoscenza della categoria.

Queste le prime parole di Lo Conte in gialloverde: “Sono onorato di essere arrivato in una società importante e seria come lo Sporting Sala Consilina. Spero di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali e di mettermi a disposizione del gruppo con impegno e dedizione”.

La società dei cugini Detta ringrazia la Asd Sandro Abate Five Soccer per la disponibilità e la collaborazione che hanno permesso la buona riuscita dell’operazione. “Benvenuto Raffaele” il commento della società.

Nei giorni scorsi, inoltre, lo Sporting ha comunicato la rescissione consensuale del rapporto con il secondo portiere Fabrizio Lepre. Il calciatore nel periodo gialloverde ha dato il proprio contributo con serietà, disponibilità e rispetto del gruppo, condividendo obiettivi, sacrifici e responsabilità che fanno parte di un percorso sportivo professionale.