Hanno soggiornato all’Hotel Villa Venus di Atena Lucana gli attori del cast di “177 giorni – Il sequestro di Farouk Kassam”.

La struttura ricettiva ha accolto con grande piacere gli attori Marco Bocci e Antonia Desplat, protagonisti della serie, oltre al regista Carlo Carlei, a Giacomo Fadda, Andrea Tedde, Filippo Papa e a tutti gli altri protagonisti.

La fiction si basa sulla vera storia del sequestro di persona più conosciuto nel nostro Paese. Dopo oltre 30 anni da quel tragico evento, che si è concluso con la liberazione del bambino e l’arresto dei rapitori, la serie racconta i sei interminabili mesi di ricerca e investigazione per il ritrovamento di Farouk.

Per 18 giorni l’Hotel Villa Venus è stata la casa dell’intero entourage che si è mosso per le riprese tra Atena Lucana e Caggiano, oltre che nei limitrofi territori di Petina e Sicignano degli Alburni.

Un immenso orgoglio per la struttura che ancora una volta viene scelta per la sua qualità dei servizi offerti non solo da turisti ma anche da personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica.