All’Hotel Villa Venus Capodanno con un percorso gastronomico, dj set e una lotteria. Prenota il tuo tavolo
L’Hotel Villa Venus con sede ad Atena Lucana si prepara per festeggiare in grande il Capodanno.
La sera di San Silvestro gli ospiti potranno gustare una deliziosa cena che va dall’antipasto al dessert, con piatti raffinati e dal gusto ricercato, il tutto accompagnato da buon vino. E’ un vero e proprio percorso gastronomico pensato per unire creatività e rispetto della tradizione.
Il menù si apre con un antipasto con polpo piastrato, burrata di bufala campana dop, mousse di patate e polvere di peperone crusco affumicato, due primi piatti, uno composto da una calamarata alla rana pescatrice e agrumi e l’altro da un risotto ai cardoncelli, gelato al parmigiano reggiano e crumble al timo. Seguirà un branzino con provola affumicata e crema di broccoli.
Come da tradizione, a mezzanotte saranno servite le lenticchie con lo zampone. Infine, panettone croccante con mandorle salate e zabaione.
La cena che avrà inizio alle 20:30 sarà accompagnata da musica dal vivo e dopo la mezzanotte ci sarà un dj set.
Ma non è tutto, perché per la serata è prevista anche una lotteria. Basterà prenotare il proprio tavolo e si riceverà un biglietto della “Lotteria Venus”: dopo la mezzanotte sarà estratto il vincitore.
Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla struttura telefonando allo 0975/71128.
