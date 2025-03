Per chi sta organizzando una cerimonia nei mesi di maggio e giugno c’è una notizia che renderà l’evento ancora più speciale. L’Hotel Villa Venus, situato in via Mascero ad Atena Lucana, noto per la sua cucina raffinata e l’atmosfera accogliente, ha deciso di offrire uno sconto del 10% sui menù.

L’iniziativa è pensata per venire incontro alle esigenze di chi vuole festeggiare comunioni e battesimi senza rinunciare alla qualità, ma con un occhio di riguardo al budget.

Il ristorante propone una vasta scelta di menù personalizzabili, con piatti preparati con ingredienti freschi e di stagione. Dai classici antipasti di terra e di mare ai primi piatti, fino ai secondi a base di carne o pesce, ogni portata è studiata per soddisfare i palati più esigenti.

Il tutto accompagnato da una selezione di vini pregiati e dessert artigianali che concluderanno il pasto con dolcezza.

Lo staff dell’Hotel Villa Venus resta a disposizione per organizzare al meglio il proprio evento. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 0975 71128.

