Allerta meteo in Campania. Domani scuole chiuse a Sapri

A seguito dell’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile su tutto il territorio regionale, il Comune di Sapri ha deciso di sospendere le attività scolastiche per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre.

La chiusura riguarda le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

Con l’ordinanza il sindaco Antonio Gentile ha disposto il non utilizzo della seconda passeggiata, la chiusura del cimitero e il non utilizzo di parchi e giardini pubblici, invitando i cittadini a uscire di casa e ad utilizzare l’auto solo per urgenze e particolari esigenze.

– Paola Federico –

