Alle giovani produttrici di Teggiano Erika e Rossella Cardinale il Premio Anita Ekberg 2020

Anche le giovani imprenditrici e produttrici cinematografiche di Teggiano, Erika e Rossella Cardinale, hanno ritirato a Roma, nella location di Palazzo Ferrajoli, il Premio Anita Ekberg 2020, annuale appuntamento con la cultura e lo spettacolo promosso dall’associazione “L’Alba del Terzo Millennio”.

Erika e Rossella, figlie del noto imprenditore Carmine Cardinale, fanno parte della Auris Film, società di produzione cinematografica romana, insieme alla potentina Raffaella Pace che ha ricevuto lo stesso Premio.

Tra i premiati anche Valeria Marini, mentre al prestigioso evento romano erano presenti gli attori Lando Buzzanca e Metis Di Meo e gli imprenditori Francesco Pace e Carmine Cardinale.

“Siamo onorate di aver ricevuto questo Premio che speriamo sia di grande auspicio per il nostro lavoro, – afferma Rossella Cardinale – celebriamo il grande Fellini e per il cinema è un momento importante. Sappiamo che non è semplice affacciarci a questo mondo ma lo faremo con passione“.

Dello stesso avviso anche la sorella Erika, che annuncia:”Spero di poter realizzare un film che presto uscirà“.

– Chiara Di Miele –