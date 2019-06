Alle Finali Nazionali di Rimini due fasce oro e una argento per le atlete della Kodokan Ginnastica

La terza giornata di gare alle Finali Nazionali di Ginnastica a Rimini per l’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana termina con grandi soddisfazioni.

Nell’ambito dell’evento Ginnastica in Festa, nella giornata di giovedì, il sodalizio valdianese ha portato a casa ben due fasce oro con le piccolissime (6-7 anni), una ai percorsi motori e l’altra all’esercizio collettivo a corpo libero. Ad aggiudicarsi l’oro: Francesca Abbamonte, Laura Barona, Miriam Del Negro, Filomena Marmo, Antonella Nives Romano e Sara Trotta.

Ma non finiscono l’ASD Kodokan Ginnastica, e per le sue piccole allieve. Infatti, sempre nella stessa giornata, è arrivata anche una fascia argento al Sincrogym a coppie per la squadra formata da: Anna Abbamonte, Miriam Di Donato, Michela Izzo, Alessia Morrone e Melany Tardugno.

Ad Helena Bruno, Francesca Formisano e Alessandra Maltempo, invece, il premio speciale per la squadra più flessibile.

– Paola Federico –

