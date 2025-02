“Un nuovo episodio di insicurezza negli impianti sportivi del Comune di Salerno. Nei giorni scorsi, un dipendente comunale impegnato nello stadio Donato Vestuti è stato vittima di un furto sul posto di lavoro”.

E’ quanto denuncia da tempo il Csa provinciale.

“Da mesi segnaliamo al Comune la grave carenza di organico che affligge gli impianti sportivi della città – dichiara Davide Sapere, coordinatore della Fiadel Salerno Sud – I lavoratori si trovano a svolgere i turni in solitaria, senza alcuna tutela. Basta allontanarsi un attimo, anche solo per una necessità, e si rischia di subire furti o, peggio, aggressioni. La sicurezza non è più garantita”.

Non si tratta di episodi isolati: “Alla piscina Simone Vitale si sono già verificati un tentativo di accoltellamento e un tentato furto, sventato grazie all’intervento tempestivo di un dipendente. Per quell’intervento abbiamo chiesto un encomio al Comune ma la nostra richiesta è rimasta lettera morta. Nel frattempo, la situazione non fa che peggiorare, con impianti fatiscenti, lavoratori costretti a turni massacranti e il rischio concreto che le strutture debbano chiudere per mancanza di personale”.



Il sindacato di categoria punta il dito contro la mancata programmazione delle assunzioni e il rimpallo di responsabilità. “Abbiamo più volte sollecitato il dirigente del settore, la dottoressa Giovanna Avella, che a sua volta rimanda la questione al Comune. Ma i lavoratori non possono aspettare oltre. Chiediamo un incontro urgente per affrontare il problema una volta per tutte e garantire la sicurezza di chi ogni giorno presta servizio in condizioni inaccettabili”.