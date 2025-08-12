Continuano gli episodi di microcriminalità a Salerno.

A finire nel mirino dei malfattori un uomo disabile. Ad agire sarebbero stati in due: avrebbero strappato al malcapitato il borsello per poi darsi alla fuga. Poco dopo è stato ritrovato vuoto.

Sempre nel fine settimana un uomo sarebbe stato minacciato con un taglierino affinché consegnasse i suoi averi.

Sugli episodi indagano le Forze dell’Ordine, mentre i cittadini chiedono maggiore sicurezza in una città ancor più affollata nel periodo estivo.