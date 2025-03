Allarme furti nel Vallo di Diano, i Sindaci scrivono al Prefetto di Salerno Francesco Esposito.

I Comuni valdianesi, rappresentati dalla Comunità Montana Vallo di Diano, hanno provveduto ad inviare una missiva richiedendo un urgente intervento sull’aumento degli episodi di furto che da qualche settimana stanno interessando i vari territori del comprensorio.

Un “dovere morale”, come spiegato dai primi cittadini, che si sono fatti promotori del “clima di tensione e paura” avvertito dai cittadini ma, soprattutto, della preoccupazione legata soprattutto alle fasce più fragili della popolazione.

“Il venir meno di presìdi di giustizia quali tribunale e carcere, l’assenza di un commissariato di Polizia e la carenza di forze dell’ordine, i cui organici sono sempre più sottodimensionati, stanno contribuendo a rendere i nostri Comuni facile bersaglio di delinquenti senza scrupoli – scrivono – Mai come in questo periodo è palpabile, tra i cittadini, un comprensibile senso di insicurezza e di frustrazione, che non può e non deve lasciarci indifferenti. Dove lo Stato è assente, la criminalità trova terreno fertile per sostituirsi ed esso. D’altro canto, la tutela dell’incolumità personale e la salvaguardia della proprietà privata dei cittadini sono responsabilità delle istituzioni, ma se queste sono giudicate insufficienti si mette automaticamente in moto un meccanismo che spinge i cittadini a cercare di garantirsi la propria sicurezza da soli”.

I Sindaci chiedono perciò la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presso la sede della Comunità Montana a Padula.

“Solo in questo modo potremo concorrere tutti insieme ad arginare questo fenomeno e a restituire alle nostre comunità la serenità a cui hanno diritto”, scrivono in conclusione.