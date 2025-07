Teggiano si prepara ad accogliere l’11, 12 e 13 agosto la 30^ edizione di “Alla Tavola della Principessa Costanza”, la grande festa medievale organizzata dalla Pro Loco Teggiano che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori nel Vallo di Diano.

Tra i tanti elementi che rendono unica la manifestazione gli spettacoli itineranti ne rappresentano da sempre il fulcro e una delle principali attrazioni. Anche quest’anno la loro importanza sarà fondamentale. “Questi gruppi di artisti straordinari, provenienti da tutta Italia – sottolinea il presidente della Pro Loco Teggiano Biagio Matera – saranno prima protagonisti del Corteo Storico e delle esibizioni in onore degli sposi Costanza da Montefeltro e Antonello Sanseverino e poi degli apprezzatissimi spettacoli itineranti nelle piazze e nelle strade di Teggiano, fino a notte fonda. Sono una delle forze principali della manifestazione”.

Il programma è ricchissimo: gruppi di musiche e danze medievali (Bardi Sathor, Saltafossum, Compagnia del Saltarello); combattimenti e ricostruzioni di accampamenti medievali con didattica (White Company); equilibrismo, acrobazie aeree e mangiafuoco (Giullari del Carretto); danza aerea, trampoli, giochi di fuoco, contorsionismo e giocoleria in generale (Compagnia del Circo Crusco).

E ancora lo sparo dei Pistonieri, l’accompagnamento dei Musici, le coreografie e le evoluzioni sincrone dei Pistonieri Santa Maria del Rovo, il cantautorato medievale del menestrello Cantagallo, i suoni particolarissimi e ritmati degli ineguagliabili Tamburini di Assisi. Non mancheranno di incantare i presenti l’affascinante Giullarjocoso, giullare toscano, poliedrico, colto con le sue artistiche follie, e la Dama della Luna, danzatrice, equilibrista, attrice, elegante interprete dell’arte del movimento. A fare gli onori di casa ci saranno, ovviamente, le due affascinanti realtà storiche e culturali nate nel cuore del Vallo di Diano ed orgoglio della Pro Loco Teggiano: gli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano e le Tamburine dello Stato di Diano.

Tutto questo è possibile grazie al contributo decisivo di due artisti di fama nazionale, Monica Vescovi e Marzio Faleri, che da anni collaborano con la Pro Loco Teggiano.

“Abbiamo avuto la fortuna di incontrare queste due figure straordinarie – conferma il presidente Matera – che hanno dato lustro alla nostra manifestazione. Monica Vescovi e Marzio Faleri non solo partecipano da anni in qualità di eccezionali artisti, con il nome d’arte di Dama della Luna e Giullarjocoso, ma a loro è stato affidato anche il compito di selezionare gli artisti e coordinare gli spettacoli. Anche quest’anno quindi saranno in prima fila, offrendo il loro indispensabile apporto: una cabina di regia degli spettacoli e degli artisti che coinvolge l’intera organizzazione, dalla struttura del Corteo Storico alle esigenze delle piazze”.

La 30^ edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza” si caratterizzerà in modo particolare per l’incontro di storia e futuro. “Da un lato – assicura Biagio Matera – daremo continuità alla tradizione della nostra manifestazione, dall’altro abbiamo in serbo le innovazioni che ogni turista e visitatore si aspetta, e quindi le novità non mancheranno. Ma siamo ormai prossimi alla vigilia, e l’invito è più che mai valido: vi aspettiamo numerosi l’11, 12 e 13 agosto a Teggiano, per la 30^ edizione de Alla Tavola della Principessa Costanza”.