Arriva oggi a Salerno il Treno del Ricordo, in memoria del viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra.

Al binario 3 della stazione, il treno storico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS, dopo aver attraversato l’Italia in undici tappe, propone una mostra itinerante e multimediale. Nelle carrozze è allestita l’esposizione delle masserizie degli esuli provenienti dall’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata nel Magazzino 18 di Trieste.

Nelle cinque carrozze del treno i visitatori avranno modo di conoscere e approfondire la tragedia delle foibe e dell’esodo attraverso un percorso in cui si alternano pannelli informativi, immagini di repertorio e testi originari recitati da una voce narrante.

Ha uno sguardo rivolto al futuro la quinta carrozza dedicata alla trasmissione del ricordo alle giovani generazioni. È stata infatti allestita in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha fornito una selezione degli elaborati degli studenti che hanno partecipato al concorso nazionale “Il Giorno del Ricordo” e con l’Agenzia Italiana per la Gioventù, che ha realizzato “Il Viaggio del Ricordo” nei luoghi simbolo dell’esodo giuliano-dalmata.

Il Treno del Ricordo è promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani. È realizzato dalla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Gruppo FS Italiane e Fondazione FS, in collaborazione con il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Cultura, l’Agenzia Italiana per la Gioventù, l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata, Rai Teche, Istituto Luce, Rai Cultura e Rai Storia.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle commemorazioni programmate dal Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.